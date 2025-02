Veja a variação de preço nos produtos de carnaval em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon – PB), por meio do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no último dia 10 de fevereiro de 2025, uma pesquisa referente aos preços dos itens de carnaval. Foram analisados 83 produtos em 7 estabelecimentos de João Pessoa.

Os chapéus mexicanos possuem variação de 50,42%, com preços que oscilam de R$35,90 (Mila Festas – Varadouro) a R$54,00 (Alves Miudezas – Varadouro), uma economia de R$18,10.

Os colares havaianos com flores têm uma variação de 213%, com preços a partir de R$3,00 (Mila Festas – Varadouro) a R$9,39 (Brazil Atacado – Geisel), uma diferença de R$6,39.

As espumas de neve artificial de 400ml da marca Da Folia, teve o menor preço registrado a R$9,95 (Mila Festas – Varadouro) e o maior preço R$13,90(Alves Miudezas – Varadouro), uma economia de R$3,95 para os consumidores.

Em relação as tintas coloridas para cabelo de 120ml da marca Dalegria, os preços apresentam uma oscilação entre R$13,99 (Atacadão dos Presentes – Centro) a R$17,95 (Kelly Magazine – Centro), uma variação de 28,31% e diferença de R$3,96.

Para mais informações ou dúvidas, entre em contato através do número 151 (ligação direta), pelo whatsapp (83) 98863-5284, instagram @proconpb, acesse o nosso site: www.procon.pb.gov.br ou visite a sede da autarquia localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 693, Centro, João Pessoa-PB.