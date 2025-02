Setor de serviços na Paraíba é o segundo maior em crescimento do Nordeste em 2024

O volume do setor de serviços na Paraíba apresentou o segundo maior crescimento da Região Nordeste em 2024, segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que foram divulgados nesta quarta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No acumulado de janeiro a dezembro do ano passado, a Paraíba registrou alta de 4,8% sobre o ano de 2023, alcançando a segunda maior taxa entre os nove Estados do Nordeste e acima da média do país (3,1%). É o quarto ano consecutivo de expansão no setor no Estado da Paraíba.

Nos 12 meses do ano passado, 11 taxas foram positivas, com destaque para os meses de julho (13%) e novembro (10,4%) com percentuais acima de dois dígitos de crescimento.

DESEMPENHO DOS ESTADOS – No País, 22 das 26 unidades da federação e Distrito Federal apresentaram alta no ano passado no setor de serviços. As maiores taxas de crescimento no setor de serviços em 2024 foram Amazonas (10,2%), Amapá (7,7%), Sergipe (7,1%), Espírito Santo (6,2%), Santa Catarina (6,1%), Distrito Federal (5,1%) e a Paraíba (4,8%). Já as maiores baixas foram do Mato Grosso (-10,2%); Rio Grande do Sul (-7,3%) e Mato Grosso do Sul (-6,5%).

ATIVIDADES QUE MAIS AVANÇARAM – No resultado anual de 2024, quatro dos cinco setores tiveram desempenho positivo. Os maiores destaques foram os serviços de informação e comunicação e os serviços profissionais, administrativos e complementares; os serviços prestados às famílias tiveram incremento e os outros serviços avançaram sobre o ano anterior. O único setor com resultado negativo foi o dos transportes, com queda de -0,7%.

O QUE MEDE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviço (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços do país e dos Estados, investigando a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, mas excluídas as áreas de saúde e educação. Ao lado da administração pública, os setores de serviços e de comércio têm os maiores pesos na composição do PIB do País e dos Estados.