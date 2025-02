O ecossistema da saúde em Campina Grande receberá mais um estímulo à transformação. É o 3° encontro da Jornada Impulsiona Saúde, que acontecerá nesta quinta-feira (13), a partir das 18h, no Sebrae/PB da cidade. Catorze empresas serão motivadas a produzirem serviços e produtos que causarão transformações no mercado. Os ministrantes das palestras serão a enfermeira mestra em Terapia Intensiva, Arynne Lucena, e o especialista em Gestão da Produção e Gerência de Projetos, Marcos Castro.

O Impulsiona Saúde é uma iniciativa inovadora voltada às empresas que oferecem capacitação e ferramentas estratégicas para otimizar a gestão. Segundo a analista técnica do Sebrae/PB, Heloísa Diniz, os empreendedores impulsionarão os negócios no setor.

“Já temos 14 empresas inscritas que estão participando desde novembro de 2024. A jornada tem um cronograma de atividades e encontros até dezembro de 2025. Abordaremos conteúdos estratégicos e inovadores com temas essenciais para a gestão empresarial, ajudando as empresas a se tornarem mais eficientes, sustentáveis e competitivas”, falou.

A Jornada é um processo de meses de aprendizados que levam as empresas a contribuir para a sustentabilidade e o aprimoramento da gestão, rumo à excelência em saúde.

“Se sua empresa já faz parte do Impulsiona Saúde, esse é um momento estratégico para alavancar seus conhecimentos e fortalecer a presença da sua empresa no setor. Já a empresa que ainda não participa, dá tempo de se conectar. Não percam as próximas oportunidades desse movimento transformador que o Sebrae promove”, enfatizou Heloísa Diniz. Os interessados em participar do curso podem entrar em contato pelo número (83) 99153-9630.

A analista técnica do Sebrae/PB disse ainda que uma das soluções é aderir à inovação e as novas tendências do mercado na parte da gestão empresarial.

“Levamos em consideração tudo o que acontece neste setor, trazendo grandes nomes do mercado, profissionais das melhores academias do Brasil, como o Albert Einstein, e empresas renomadas para que possam fazer parte dessa reconstrução dos serviços”, frisou.

O Impulsiona Saúde é um movimento que conecta profissionais e empresas para fortalecer a gestão e modernizar. Serão 10 Treinamentos, cinco mentorias coletivas e quatro palestras. O Sebrae atua colaborando na identificação e implementação de soluções que fortaleçam os empreendedores e públicos do setor.