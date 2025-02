No quadro ‘Consultório Jurídico’, do programa Conexão Caturité, o advogado Floriano Júnior abordou os principais cuidados e procedimentos em casos de erros ou golpes envolvendo transferências via Pix.

Ele explicou três situações comuns: enviar um Pix por engano, receber um Pix por engano e ser vítima de golpes. Floriano destacou que, ao enviar um Pix errado, o primeiro passo é entrar em contato com o receptor para solicitar a devolução, utilizando o mecanismo de devolução do próprio Pix.

Se a pessoa se recusar a devolver, é necessário registrar um boletim de ocorrência, fazer uma reclamação no banco e, se necessário, judicializar o caso.

Ele também alertou sobre golpes em que criminosos enviam Pix errados propositalmente e depois solicitam a devolução, utilizando o mecanismo de devolução do Banco Central para bloquear o valor na conta da vítima. Por isso, a devolução deve ser feita diretamente pelo Pix recebido, evitando problemas futuros.

Floriano reforçou a importância de agir rapidamente em casos de golpes, utilizando o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para tentar bloquear o valor transferido.

Ouça o podcast completo aqui.