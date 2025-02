No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente regional do INSS, Marcus Vinicius, esclareceu dúvidas dos ouvintes sobre prova de vida, descontos indevidos em benefícios e pensão por morte.

Prova de vida: Ele explicou que diversos atos podem registrar a prova de vida, como votação com biometria, saque de benefício com biometria no banco e acessos ao aplicativo Meu INSS. Para verificar a situação, os beneficiários podem ligar para o 135 ou consultar o aplicativo.

Desconto indevido sem benefício: Caso o beneficiário identifique descontos desconhecidos, é possível consultar os extratos no aplicativo Meu INSS ou ligar para o 135 . Se for um empréstimo consignado não autorizado, o consentimento deve ser feito no site consumidor.gov.br e o banco tem até 10 dias para responder.

Pensão por morte: Sobre um caso de cuidadora que depende financeiramente do irmão falecido, Marcus explicou que, infelizmente, irmãos e outros parentes não são considerados dependentes para fins de pensão pelo INSS.

Confira o podcast completo.