O auditor fiscal Jubevan Caldas concedeu entrevista à rádio Caturité FM, nesta segunda-feira (10), e abordou os impactos com as mudanças no sistema tributário brasileiro. Durante a conversa, Jubevan explicou como as alterações na tributação sobre o consumo influenciam a estrutura econômica do país.

Segundo ele, a reforma tributária passou por diferentes fases até chegar à regulamentação dos novos tributos: “Tudo passou, primeiro, pela modificação da estrutura do sistema tributário lá na Constituição. Então, nós temos um modelo constitucional dentro do sistema tributário, que foi modificado especificamente na tributação sobre o consumo”.

Jubevan destacou que os impostos tradicionais, como ICMS, ISS e PIS/Cofins, foram substituídos por novos tributos, como o IBS e a CBS.

Ele também explicou que a implementação dessa nova estrutura será um desafio, uma vez que requer uma adaptação dos Estados e municípios ao novo formato de arrecadação.

Outro ponto abordado foi a eleição de representantes municipais para definir a governança desses tributos. “A eleição será dividida em duas estruturas, pois teremos 14 representantes escolhidos pela maioria dos municípios e outros 13 por critério populacional. Isso visa equilibrar a participação entre pequenos e grandes municípios no novo sistema tributário”, detalhou.

Veja a entrevista completa:

*Vídeo: ParaibaOnline