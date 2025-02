Podcast: torne o home office melhor com dicas de uma arquiteta

No quadro Ambientando do programa Conexão Caturité, a arquiteta Ana Cecília Severo deu dicas para criar um home office funcional, confortável e inspirador.

Com o aumento do trabalho remoto, é essencial escolher um local silencioso, com boa iluminação natural, e investir em móveis ergonômicos, como cadeiras e mesas adequadas.

A organização do espaço, com caixas organizadoras e painéis de recados, também é fundamental para manter a produtividade.

Além disso, a decoração com plantas, cores estimulantes e itens pessoais pode transformar o ambiente em um refúgio de criatividade e bem-estar.

