Sebrae destaca capacitação para o sucesso dos pequenos negócios

Ser dono do próprio negócio é o sonho de muita gente. Mas, antes de iniciar a empresa e colocar as ideias em prática, é preciso buscar conhecimento para desenvolver o empreendimento. O apoio a um negócio em seu início é ofertado pelo Sebrae, que orienta o empreendedor para começar a desenvolver a empresa.

Para quem quer ser o próprio patrão o começo de tudo é acreditar na ideia do negócio e buscar apoio para desenvolvê-la, como defende o superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim.

“É acreditar naquilo que você quer fazer. Se você não acredita, não adianta fazer o negócio. Quando você vai empreender e buscar para a sua ideia a informação sobre o que você precisa fazer, uma capacitação para aquilo, a sua chance de sucesso é maior”, explica Luiz Alberto.

Para isso, ele lembra que o Sebrae disponibiliza cursos e eventos, para diversos setores, o ano inteiro, inclusive capacitações gratuitas, nos formatos presencial e à distância. “É essencial que as pessoas busquem se informar e se capacitar antes de começar”, falou.

Luiz Alberto ainda reforçou a importância dos pequenos negócios para a economia, gerando emprego e renda.

Na Paraíba, das 283.661 empresas ativas, 153.183 são Microempreendedores individuais (MEIs), 103.103 mil são Microempresas e 13.858 são empresas de pequeno porte. Os dados são do Sebrae. “As micro e pequenas empresas representam o CNPJ de mais de 90% do empresariado. A base de empregos gerados hoje é sustentada pela pequena empresa”, frisou.

Ainda no cenário estadual, os MEIs, que representam mais de 54% dos pequenos negócios locais, estão presente em sua maioria em atividades de estética e cuidados com a beleza, somando 10.745 empreendedores, e outros 9.168 pequenos empresários que atuam no comércio varejista de vestuário e acessórios.

Além de observar as atividades que estão em alta, fazer uma pesquisa de mercado também é importante antes de iniciar o negócio. Para isso, além do atendimento nas unidades do Sebrae, a instituição ainda oferece cursos gratuitos para orientar os empreendedores, como o curso “Análise de negócio: pesquisa de mercado”. Para participar, basta acessar o link: https://bit.ly/3WRqDdH.