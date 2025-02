Grupo RedeCompras anuncia expansão em João Pessoa

O ano de 2025 será um período decisivo para o Grupo RedeCompras. Além das inaugurações das lojas do Aeroclube e Intermares em 2024, com investimentos totais superiores a R$ 25 milhões, a empresa avança com mais duas lojas previstas para o segundo semestre.

Em parcerias estratégicas com o Partage Shopping, em Campina Grande, e o Mag Shopping, no bairro de Manaíra, em João Pessoa, as novas unidades terão aproximadamente 1.500 metros quadrados de área de vendas (cada) e um investimento total superior a R$ 30 milhões, incluindo reformas, equipamentos e capital de giro.

As novas lojas se posicionarão como premium, oferecendo uma experiência gourmet exclusiva para os clientes.

Além de um mix diferenciado de produtos, essas unidades contarão com uma ampla seleção de itens importados, adega com rótulos internacionais e serviços personalizados.

“Estamos trazendo um conceito mais sofisticado para essas unidades, agregando valor à experiência de compra e atendendo às expectativas de um público que busca qualidade e exclusividade”, explica o diretor executivo do Grupo, Bruno Farias.

Com a abertura dessas novas unidades e a transformação do antigo centro de distribuição em um atacado especializado, o Grupo RedeCompras alcançará 12 unidades até o final de 2025, divididas entre nove lojas de varejo e três de atacado.

O Grupo RedeCompras encerrou 2024 com resultados históricos: as vendas no segmento de autosserviço (varejo e atacarejo) ultrapassaram a marca de meio bilhão de reais, consolidando a força e o impacto da empresa no mercado paraibano.

“Esses números refletem o comprometimento do grupo com a excelência operacional e o atendimento ao cliente, que são os alicerces do nosso crescimento”, afirma o diretor presidente do Grupo, Vamberto Farias.

“Estamos construindo um futuro sólido e sustentável. Nosso foco é continuar inovando e crescendo com propósito, sempre mantendo a essência que fez do Grupo RedeCompras uma parte tão importante da vida dos paraibanos”, concluiu Vamberto Farias.

*com informações do informe publicitário