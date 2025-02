Empresas com projetos podem se inscrever até o dia 14 de fevereiro no 3° Tecnova PB

Com investimento global de R$ 16,7 milhões, o 3° edital do Tecnova PB está aberto até o dia 14 de fevereiro.

Startups do Inova Simples, empresas de base tecnológica e negócios inovadores podem se inscrever neste programa, que é da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq) e voltado ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica.

O Tecnova PB é fruto da parceria entre o Governo do Estado, a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep/MCTI), com apoio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties) e do Sebrae/PB.

Serão apoiados projetos em Tecnologias da Informação (TI) e Comunicação, Internet das Coisas, Inteligência Artificial e Big Data, Saúde, Economia Criativa e Desenvolvimento Social, Energia Renovável, Educação e Biotecnologia.

O proponente poderá enviar apenas uma proposta, exclusivamente pelo SIGFAPESQ ( https://sigfapesq.ledes.net ), até as 17h (horário de Brasília), do próximo dia 14. Para acessar o sistema, o interessado deverá se logar com o CPF e senha cadastrados.

Caso não possua cadastro, deverá realizá-lo e as dúvidas são tiradas pelo e-mail programatecnova3pb@fapesq.rpp. br

Nesta edição serão disponibilizados recursos adicionais para aceleração e internacionalização das empresas selecionadas.

A analista técnica da agência do Sebrae/PB em Campina Grande, Ivana Sena, disse que o Tecnova tem contribuído para alavancar vários negócios.

“É uma oportunidade para as startups do Inova Simples e Negócios Inovadores captarem recursos para investirem em novas ferramentas ou tecnologia que as tornem cada vez mais competitivas. O Sebrae apoia essa iniciativa por meio de oficinas de apresentação do edital e em nossos canais de divulgação”, comentou.

De acordo com a coordenadora de Empreendedorismo e Inovação da Fapesq, Layse Sobreira, o objetivo principal do Programa de Subvenção Econômica é promover um significativo aumento das atividades de inovação e o incremento da competitividade das empresas e da economia do estado.

Segundo a Fapesq, dos R$ 16,7 milhões aportados para o edital, R$ 12,5 milhões são do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – (FNDCT/FINEP) e R$ 4,1 milhões são investimento do Tesouro da Paraíba, por meio da Fapesq.

Serão destinados R$ 14,2 milhões ao desenvolvimento de produtos ou processos inovadores, até R$ 2,5 milhões para a aceleração e até R$ 912 mil para internacionalização das empresas selecionadas.

São elegíveis empresas brasileiras de qualquer porte, com sede no estado, individualmente ou em associação com outras empresas brasileiras, que tenham receita bruta no último exercício igual ou inferior a R$ 16 milhões. Veja outros requisitos no edital.