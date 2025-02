Campina Grande: Procon aponta variação de até 988% nos preços de material escolar

Com a volta às aulas se aproximando, o Procon de Campina Grande reforça a importância da pesquisa de preços na hora de comprar o material escolar.

De acordo com um levantamento realizado pelo órgão em janeiro, a variação de preços entre produtos idênticos chega a 988%, evidenciando a necessidade de comparar antes de fechar a compra.

O gerente do Procon-CG, Waldeny Santana, destacou que a pesquisa está disponível no site do órgão e pode ajudar os consumidores a economizar.

“Nós temos a pesquisa do material escolar que apresentou uma variação de 988%. Então, produtos idênticos, sendo um vendido a R$1,70 e chegando até a R$14,50. É importante que as pessoas tenham essa informação antes de fazer a sua compra, pesquisem e fomentem o livre-mercado”, alertou.

Waldeny também ressaltou que os consumidores devem ficar atentos à diferença de preços entre lojas do centro e do shopping, já que os custos operacionais podem influenciar os valores.

“Muita gente ainda vai até o shopping achando que lá o preço vai ser mais barato do que no centro. Mas no shopping você tem custos diferenciados, como aluguel e estacionamento. É importante as pessoas terem esse hábito de pesquisar”, explicou.

A pesquisa do Procon-CG também informa os locais onde os produtos foram encontrados, facilitando o planejamento das compras. Para acessar os dados completos, basta procurar pelo site do Procon de Campina Grande e conferir a aba de pesquisas.