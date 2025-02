O risco de o consumidor cair em golpes financeiros é uma realidade atualmente e aumenta na mesma proporção em que cresce a ‘sofisticação’ das fraudes, principalmente para quem procura os sites de compras. Para garantir que o consumidor adquira produtos de forma mais segura através da internet, o Procon-JP orienta e dá dicas, a exemplo de que é preciso verificar o nome, o endereço e os contatos para troca de informações.

Quanto mais o consumidor presta atenção aos detalhes mais chance tem de não cair em golpes. “As pessoas também devem ficar atentas aos endereços de e-mail já que empresas de grande porte não costumam utilizar endereços finalizados em @gmail.com ou @hotmail.com”, salienta o secretário do Procon-JP, Rougger Guerra.

Outro ponto importante se refere às promoções com preços muito abaixo do valor de mercado. Esse tipo de golpe é muito comum porque faz a vítima se interessar já que o preço é muito ‘sedutor’. Para as ofertas muito tentadoras por email, uma forma de se precaver é, ao invés de clicar em links, digitar o endereço da loja no navegador de internet.

Pagamento no Pix

Para pagamento com Pix, o consumidor deve fazer a transferência dentro do ambiente da loja virtual confiável. Se a empresa fornecer um QRCode, confira com atenção todos os dados para confirmar a identidade da loja.

Boleto

Quando a transação é concluída com boleto, o cliente deve verificar o nome da empresa que aparece no documento, no aplicativo ou site do banco. Desconfie se o nome for diferente da loja onde a compra foi feita. Outra dica é ficar atento a pedido de pagamento imediato para que a oferta seja mantida.

Cartão virtual

O titular do Procon-JP orienta, ainda, para evitar o fornecimento de dados pessoais em links enviados sobre supostas promoções. “Não clique em links que foram enviados por e-mail ou em mensagens de WhatsApp e outros aplicativos de conversa. Se puder, prefira usar o cartão virtual para compras na internet”, frisou.

Redes sociais

Já nas compras em redes sociais, é importante conferir se a página tem selo de verificação, número de seguidores compatíveis e comentários de outros consumidores. Não se deve usar computadores públicos ou de desconhecidos para fazer compras e inserir dados bancários. Também não deixe senhas anotadas no papel com acesso de outras pessoas ou em um dispositivo eletrônico.

Lojas físicas

Quem compra em lojas físicas deve ficar alerta para não entregar o cartão para outra pessoa. “Prefira você mesmo passar o cartão na maquininha. Confira o valor da compra antes de digitar e confirmar a senha e, caso tenha dado o cartão ao vendedor, após terminar a compra, verifique se o cartão é mesmo o seu”, aconselha Rougger Guerra.