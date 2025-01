Sebrae abre vagas para cursos gratuitos sobre marketing digital e finanças

O Sebrae está oferecendo vagas gratuitas para dois cursos digitais importantes para empreendedores de todo o Brasil. É o programa de aceleração Up Digital, composto por três aulas ao vivo e duas mentorias.

Os cursos disponíveis são de marketing digital e finanças, que ensinarão a organizar os rendimentos e despesas e até mesmo a se posicionar nos canais digitais e conquistar novos clientes.

A jornada dos dois cursos é de duas semanas, com interações virtuais somente nos dias úteis. A primeira capacitação será de “Finanças e Digital: a combinação certa para dar um up no seu negócio!”, que começa no dia 10 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas por aqui: https://cadastro.sebraeingresse.com.br/upfinancas.

O curso revela como a tecnologia e os princípios de gestão financeira podem ajudar a melhorar os resultados.

Já o segundo curso, “Marketing Digital”, foi pensado para impactar qualquer empresa nos diversos mercados existentes.

Preparar os participantes para criar seus negócios nas diferentes plataformas digitais e com isso atender também no mundo virtual, é o objetivo do curso. A turma inicia nos dias 10 e 11 de março e encerra no dia 17.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo site https://upmarketing.sebraeingresse.com.br.

As três aulas ao vivo podem acontecer em períodos diurnos, vespertinos ou noturnos, nos horários das 10h, 16h ou 19h, dependendo da turma.

As aulas têm duração de duas horas cada. Já as duas mentorias serão agendadas individualmente ao longo das aulas. Cada mentoria tem duração de 45 minutos.

“O principal ambiente de interação do curso é o WhatsApp. Desta forma, ter acesso a internet, ao aplicativo e dispor de um celular ou computador é necessário. Outro ponto importante é ter consciência que o UP Digital é uma jornada educacional que exige dedicação nos estudos e disponibilidade para participação dos encontros, mentorias e atividades. Tem que se organizar para se dedicar, em média, oito horas de estudo por dia”, explicou a gerente da Educação Empreendedora do Sebrae/PB, Humara Medeiros.

O UP digital é para todos os pequenos negócios, independente do porte ou setor e segmento, que desejam aprimorar a gestão financeira e a presença digital fazendo uso do que tem de melhor em tecnologia digital.

“Recomendamos o UP Digital para aqueles que ainda estão em fases de idealização e concepção de negócios ou para empresas com a presença digital e a gestão financeira amadurecidas”, concluiu Humara Medeiros.