Grupo JBS investe pesado na produção de ovos

O já gigante grupo JBS comprou 50% do controle da Mantiqueira Brasil, a maior produtora de ovos da América do Sul e 10ª do mundo.

A empresa produz 4 bilhões de ovos por ano.

Informações da coluna Aparte, publicada no ParaibaOnline e assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/senador-articula-rasteira-em-campinense/