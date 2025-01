Economista analisa cenário econômico e alerta para impactos da inflação

Em seu quadro “O Bê-a-Bá da Economia”, na Rádio Caturité FM, o economista e professor Johnatan Brito explicou a atual conjuntura econômica do Brasil, destacando a pressão inflacionária e seus impactos no bolso dos consumidores.

De acordo com Johnatan, a inflação oficial acumulada no último ano foi de 4,83%, ultrapassando o teto da meta estipulada pelo governo, que é de 3%.

Ele ressaltou que, apesar desse número parecer controlado, a realidade enfrentada pela população é mais severa, pois os preços de produtos essenciais continuam subindo. “O dinheirinho que a gente tem está valendo menos. Por quê? Porque a gente chega no mercado, na oficina, no shopping, e com o mesmo valor estamos comprando menos”, explicou.

Entre os fatores que pressionam os preços, ele apontou questões externas, como a alta do dólar e problemas no abastecimento internacional de alimentos. Produtos como azeite de oliva e café sofreram aumentos expressivos devido a esses fatores. Além disso, Johnatan destacou o efeito cascata causado pelo aumento dos combustíveis.

Ele lembrou que a Petrobras enfrenta dificuldades para segurar os preços, ao mesmo tempo em que os estados devem elevar o ICMS, o que pode impactar ainda mais os custos logísticos e, consequentemente, o preço dos produtos no mercado.

Outro ponto relevante abordado foi o aumento da taxa Selic, decidido pelo Comitê de Política Monetária (Copom). O economista alertou que esse ajuste, embora seja um mecanismo para conter a inflação, pode levar a um desaquecimento da economia.

“O mercado já prevê que, no próximo ano, a inflação possa atingir até 5,5% e, com isso, a taxa Selic pode chegar a 15%. Isso gera efeitos significativos na economia brasileira”, enfatizou.

*Vídeo: ParaibaOnline