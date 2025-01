A questão dos combustíveis no Brasil é complexa, devido à intrincada formação de custos, bem como por repercutir direta e acentuadamente no cotidiano de todas as pessoas.

No cálculo da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), a defasagem no preço da gasolina é de 7%, e do diesel, 17%.

Como forma de diluir o desgaste político interno, os governos estaduais decidiram levar para o Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária) as decisões sobre o ICMS incidente sobre os combustíveis, o que implicou na uniformização dos preços e a cobrança em reais.

O detalhamento sobre a definição do preço da gasolina e do óleo diesel é feito pelo colunista Arimatéa Souza na edição desta quarta-feira da coluna Aparte.

