O quadro “Minha Aposentadoria”, apresentado nas segundas-feiras pelo programa Conexão Caturité, é um espaço dedicado a dúvidas esclarecedoras sobre Previdência Social. Contando com a participação do gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, o quadro aborda temas como regras de transição, aposentadorias, benefícios por incapacidade, contribuições e denúncias de irregularidades.

Entre as questões respondidas, destacam-se orientações sobre regras de transição para quem já contribuiu antes da reforma da Previdência (emenda 103/2019), a possibilidade de aposentadoria para quem exerce mais de um vínculo empregatício, a obrigatoriedade de prova de vida e o reconhecimento de exames médicos em benefícios por incapacidade.

Marcus enfatizou a importância de simulações no aplicativo Meu INSS, a consulta regular ao CNIS para verificar recolhimentos e a responsabilidade social em denunciar irregularidades, sempre de forma anônima e consciente, por meio do telefone 135 ou do aplicativo Fala.BR.

