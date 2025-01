Gestores do Sebrae se reúnem para planejar ações de incentivo ao artesanato

Uma oportunidade para trocar ideias, criar novos projetos e melhorar ações já implantadas. Foi com esse objetivo que representantes de unidades do Sebrae de diversos estados brasileiros se reuniram nesta terça-feira (28), durante o Encontro de Gestores do Artesanato Sebrae, que está sendo realizado pela primeira vez na Paraíba. O evento termina nesta quarta-feira (29).

Durante o encontro, os gestores do Sebrae responsáveis pelo desenvolvimento de ações e acompanhamento dos empreendedores do segmento partilharam experiências sobre o que já desenvolvem em suas cidades e também estavam abertos a sugestões de melhorias.

Até o final do encontro, eles terão que organizar todas as atividades que serão realizadas ao longo de 2025 e até mesmo nos próximos anos.

A gestora do Programa de Artesanato do Sebrae Nacional, Durcelice Cândida Mascene, explicou que o intuito desse encontro é fazer com que as ações a serem desenvolvidas durante o ano sejam realizadas de forma integrada.

“As discussões feitas aqui trarão unicidade na atuação e com certeza a construção de um trabalho que tenha impacto para a coletividade no sistema Sebrae e para o nosso planejamento nos próximos três anos. Essas trocas serão importantes para termos trabalhos que convergem com o Sebrae e com o nosso público alvo”, acrescentou.

O superintendente do Sebrae/PB, Luiz Alberto Amorim, reforçou a importância do evento para a troca de experiência entre os gestores.

“Esse momento faz uma reflexão daquilo que se pode fazer daqui para a frente e os exercícios que podem ser feitos nos próximos anos”, acrescentou. Ele ainda lembrou da importância da realização do encontro pela primeira vez na Paraíba, o que faz com que os demais gestores do Sebrae conheçam de perto o artesanato produzido no estado, sobretudo com a realização do Salão do Artesanato Paraibano.

“É um reconhecimento da Paraíba de que temos realizado um grande trabalho e que as pessoas possam beber da fonte de onde eles vêm visitar. Entender o que tem de melhor e tomar para si. Do mesmo modo a gente que está aqui n a Paraíba também pode absorver boas ideias”, disse.

Para Jucieux Palmeira, analista técnico e gestor do artesanato do Sebrae/PB, fazer esse encontro anual para o planejamento das ações a longo prazo é importante para o sucesso dos empreendedores do segmento do artesanato.

“Daqui saem novas ideias de todos os estados para que a gente possa não só criar, mas desenvolver e unificar as informações para que a gente possa trabalhar bem a arte, não só paraibana, mas também brasileira”, frisou o analista.