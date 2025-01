Saiba quem são os homens mais ricos do Brasil

Conforme o canal de noticias CNN Brasil, eis os homens mais ricos do Brasil, com base nas informações de 2024: Eduardo Saverin (Facebook) – patrimônio de US$ 33,3 bilhões; Vicky Safra & família (Banco Safra) – US$ 17,3 bilhões; Jorge Paulo Lemann & família (Ambev): US$ 13,1 bilhões; Marcel Herrmann Telles & família (Ambev) – US$ 9,0 bilhões.

Segue a lista: Carlos Alberto Sicupira & família (Ambev) – US$ 7,2 bilhões; Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú-Unibanco) – US$ 6 bilhões; Pedro Moreira Salles (Itaú-Unibanco) – US$ 5,6 bilhões; Miguel Krigsner (Grupo Boticário) – US$ 4,6 bilhões; e André Esteves (BTG) – US$ 4,4 bilhões.

Informações repercutidas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

