Podcast: vocêsabe o que é cashbak? Entenda aqui

No quadro “Consultório Jurídico” do programa Conexão Caturité, o professor Floriano Júnior abordou o tema cashback, explicando como funciona esse benefício oferecido por empresas para fidelizar consumidores.

Apesar de atrativos, o professor alertou que o cashback ainda não possui regulamentação no Brasil, funcionando como um desconto em compras futuras, com regras definidas por cada estabelecimento.

Ele destacou a importância do consumo consciente, avaliando a real necessidade de novas compras, mesmo com o incentivo do benefício.

Ouça o podcast abaixo