O segmento alimentício tem se destacado no ambiente de negócios como um dos principais na contribuição de desenvolvimento da economia e criação de novas oportunidades para quem busca empreender. Na Paraíba, segundo dados do Sebrae/PB, existem 41.370 empresas ativas com atividades concentradas no setor.

A estatística também indica que das 41.370 empresas em atividade no território, 40.595 (98,1%) são identificadas como pequenos negócios. A categoria de Microempreendedor Individual (MEI) ocupa o maior número de registros com 28.931 empreendimentos, o que representa 69,9%. Os demais se caracterizam como Microempresa (ME), com 10.641 (25,7%) negócios e 1.023 (2,5%) sendo Empresa de Pequeno Porte (EPP).

Com foco em uma experiência que une gastronomia e arte, o restaurante Engenho Maravalha, localizado no município de São Miguel de Taipu, na região da zona da mata paraibana, é um dos empreendimentos que surgiu pela oportunidade de mercado.

“O projeto surgiu no período da pandemia, pois tínhamos uma loja de plantas e os nossos clientes pediam um restaurante naquele lugar porque achavam lindo e na região não tinha. Foi uma oportunidade que veio e que tem gerado bons resultados”, revela Clair Leitão, proprietária do restaurante.

O cardápio do restaurante oferta opções de pratos regionais como galinha caipira, rubacão, tripa assada, três tipos de feijão, churrasco, bode, carneiro e porco assados, saladas diversas, macaxeira e batatinha assada.

“A ideia foi valorizar o que existe de melhor na culinária autêntica da nossa região e associar essa experiência a um ambiente com plantas, arte, música ao vivo”, comenta Clair Leitão.

Outro diferencial do estabelecimento consiste na oferta de pacotes de férias para crianças. O espaço contempla o público com ambiente de fazendinha, passeio de pônei, parque infantil e trilha ecológica. Ao destacar o sucesso de sua experiência empresarial no setor alimentício, Clair Leitão revela que parte do projeto foi acompanhado pelo Sebrae/PB, a partir de consultorias, o que colaborou de maneira positiva com o empreendimento. Uma média de 25 colaboradores atuam no funcionamento do negócio.

No município de Patos, no sertão do estado, o empreendedor Alex Camboim decidiu investir no setor há dois anos. Ele é proprietário da Dom Rufino Restaurante e Pizzaria, estabelecimento que fica localizado em um shopping center da cidade. “Foi uma oportunidade que apareceu para entrar no ramo de alimentação, pois já tínhamos outras lojas no próprio shopping e surgiu a chance de investir em uma outra loja de repasse. Criamos a Dom Rufino, que é uma marca própria”, revela.

O empreendimento, que também foi atendido pelo Sebrae/PB através de consultoria, conta atualmente com o trabalho de 16 colaboradores. Além da criação da própria marca, o cardápio ofertado aos clientes foi totalmente elaborado pelos proprietários. “É uma empresa que eu considero de sucesso, que já está estabilizada no mercado e que tem muito mais para crescer”, disse Alex Camboim.

De acordo com a analista técnica do Sebrae/PB, Renata Câmara, o investimento direcionado ao mercado alimentício exige um olhar aguçado e responsável da parte dos empreendedores, pois tanto precisam cuidar da qualidade e segurança alimentar da porta pra dentro, quanto ser inovador e atrativo da porta pra fora.

“É um mercado competitivo sim, mesmo sendo vasto. Isso implica que o empreendedor deve estar atento às tendências, valorizar a identidade regional quando esta for sua proposta, além de preparar o time de colaboradores para atender bem”, enfatiza.

Entre as atividades com maior número de empreendimentos concentrados no setor, destacam-se: lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares; restaurantes e similares; comércio varejista de bebidas; fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar e comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.

Municípios com maior número de empresas no segmento alimentício:

João Pessoa – 13.296

Campina Grande – 6.061

Santa Rita – 1.566

Patos – 1.260

Cabedelo – 1.101