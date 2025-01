No quadro Minha Aposentadoria, o gerente executivo do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, esclareceu várias dúvidas sobre os direitos previdenciários e questões relacionadas ao INSS:

Novo valor do INSS

Para quem recebe salário mínimo, o novo valor é de R$ 1.518 e será pago a partir de 27 de janeiro.

Quem ganha mais de um salário mínimo terá um reajuste de 4,77% , com os novos valores pagos a partir de 3 de fevereiro.

Já as alíquotas para contribuição mudaram:

5%: R$ 75,90.

11%: R$ 166,98.

20%: R$ 303,60 (mínimo).

Atendimento presencial no INSS

O INSS não tem recesso. O atendimento funciona o ano todo, exceto nos feriados.

O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 (ligação gratuita), ou diretamente nas agências.

Desconto indevido de sindicato

Caso haja desconto não autorizado, é possível cancelar pelo aplicativo Meu INSS, clicando na opção “exclusão de mensalidade”.

Aposentadoria por invalidez

Os contratos de trabalho ficam suspensos durante o período de invalidez, mas a rescisão deve ser assistida por um sindicato ou advogado.

Prova de vida

A prova de vida agora é realizada de forma automática por cruzamentos de dados. O INSS não exige mais deslocamento para esse procedimento e não suspenderá benefícios por falta de prova de vida.

BPC e casamento do responsável pela criança

A concessão ou manutenção do BPC considera a renda do grupo familiar. Mudanças no estado civil do responsável (como casamento) podem alterar a composição familiar e a análise da renda, mas não afetam automaticamente o benefício.

Ouça o podcast completo.