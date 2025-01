No quadro Consultório Jurídico, do programa Conexão Caturité, o advogado e professor Floriano Júnior esclareceu dúvidas sobre direito do consumidor.

O tema principal foi as liquidações de janeiro, com dicas sobre como aproveitar promoções sem comprometer o orçamento.

Entre os pontos destacados, o professor reforçou a importância de planejar as despesas do início do ano e avaliar bem as ofertas antes de realizar qualquer compra.

Ouça o podcast completo.