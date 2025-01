Alívio no bolso: saiba a diferença do GNV em relação à gasolina

Com a alta nos preços dos combustíveis líquidos, ficou ainda mais econômico rodar com o Gás Natural Veicular (GNV) na Paraíba. Levantamento da PBGás mostra que a cada 150km rodados, o motorista gasta R$ 86,50 na gasolina, R$ 91,40 no etanol e apenas R$ 56,70 no GNV. Essa diferença gera mais de R$ 890 de economia por mês para quem percorre em média 150 km por dia, ou mais de R$ 10.700 ao ano.

A diferença de preços da gasolina e do GNV na bomba chega a R$ 1,18 por litro/m³, segundo dados obtidos pelo aplicativo Preço da Hora no dia 23 de janeiro.

Segundo o levantamento, o valor médio da gasolina é de R$ 6,17, com um custo médio de R$ 0,58 por quilômetro rodado enquanto o GNV pode ser encontrado por R$ 4,99 com um custo por km rodado de 0,38. Isso representa uma economia de 34% em relação à gasolina, conforme cálculos da PBGás.

A gerente de Mercado Industrial e Automotivo da PBGá, Fabiola Gomes, lembra que historicamente o GNV se mantém num patamar de competitividade em relação aos demais combustíveis líquidos.

“Essa economia é muito significativa para motoristas que utilizam o carro como ferramenta de trabalho, especialmente aqueles que percorrem, em média, 150 km por dia. A redução nos custos pode ultrapassar R$ 800 mensais, o que representa uma melhora considerável nos resultados financeiros. Além disso, essa mudança contribui diretamente para a preservação do meio ambiente, graças à redução na emissão de CO2.”

GNV não sofrerá reajuste em 1º de fevereiro

O diretor presidente da PBGÁS, Jailson Galvão explicou que, diferentemente dos combustíveis líquidos, o GNV não sofrerá reajuste em 1º de fevereiro mesmo com o cenário internacional de aumento do dólar e do Petróleo.

Jailson explicou que na Paraíba a alíquota do ICMS, que em 2023 foi reduzida para 12% pelo governo do Estado, continuará no mesmo patamar, diferentemente dos demais combustíveis que saem de R$ 1,3721 para R$ 1,47, o que refletirá nas bombas. Ele destacou que a companhia vem trabalhando para manter a competitividade do GNV frente aos combustíveis concorrentes.