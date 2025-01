No verão: confira dicas de como melhorar seu negócio e faturar mais

O período do verão é considerado para muitas pessoas como ideal para planejar viagens e descansar, mas para quem atua no ambiente de negócios essa época é observada como uma boa oportunidade para impulsionar suas atividades econômicas no mercado. Neste cenário, o Sebrae/PB destaca algumas dicas de como os donos de pequenos negócios podem melhorar suas ações e faturar mais.

Por ser uma das estações mais aguardadas no calendário nacional, é importante que o empreendedor se prepare para o período. Há 12 anos atuando na atividade econômica do turismo na cidade de João Pessoa, a empreendedora Thais Costa revela que a estação do verão é uma das que mais contribuem para o crescimento do faturamento de sua empresa. Ela é proprietária da loja Maria Cangaço, que detém de sua própria marca com a fabricação de produtos no mercado destacando os símbolos da cultura nordestina.

Entre os itens produzidos e disponibilizados pela empresa aos turistas destacam-se bolsas, placas decorativas, imãs para geladeira, almofadas e camisetas. “Esse movimento de crescimento tem sido maior a cada ano e o resultado vem surpreendendo positivamente nossa empresa. Apesar de toda preparação, o trabalho às vezes acaba sendo insuficiente. É a época de melhor faturamento”, explica.

Para a analista técnica do Sebrae/PB, Germana Espínola, o empreendedor deve encarar esse momento do ano como uma ocasião especial. Segundo ela, é preciso apostar na criação de estratégias. “É uma oportunidade única de alavancar os negócios e conquistar mais clientes. Então para aproveitar ao máximo o potencial dessa temporada, é essencial adotar estratégias que unam planejamento, criatividade e foco no cliente”, destaca.

O estudo sobre o perfil do cliente é outra dica que precisa ser associada ao planejamento da empresa. A estação do verão se caracteriza por altas temperaturas, o que permite ao empreendedor observar e analisar os produtos que se apresentam como tendências para o período. “Outra indicação é investir no marketing temático. Usar imagens vibrantes, divulgar mensagens que remetem à estação nas redes sociais, utilizar e-mail marketing e adotar promoções e ofertas”, explica Germana Espínola.

Investir na experiência do cliente também é fundamental para que o empreendimento obtenha sucesso e seja recomendado para outras pessoas. Neste caso, o treinamento da equipe associado a oferta de um atendimento ágil e humanizado podem colaborar positivamente.

A realização de parcerias com outros negócios e eventos podem ser vistos como uma alternativa para lançar promoções conjuntas e atingir ainda mais o público desejado. Por fim, manter sempre a atenção ao estoque de materiais e produtos para atender a demanda da época.