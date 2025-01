O gerente regional do INSS em Campina Grande, Marcus Vinícius, detalhou as novas alíquotas de contribuição para diferentes categorias de trabalhadores. Em entrevista à rádio Caturite FM, ele explicou que os trabalhadores que recebem o salário mínimo terão uma alíquota de 7,5%, com o restante sendo complementado pelo empregador.

Para aqueles que possuem rendimentos superiores, a contribuição varia de 9% a 14%, seguindo uma tabela escalonada. “Para os demais, como os autônomos, contribuintes individuais e MEIs, as alíquotas variam de 5% a 20%. A dona de casa, por exemplo, pode optar por uma alíquota menor, caso esteja inscrita no CadÚnico”, detalhou o gerente.

Vinícius também destacou a importância da contribuição previdenciária para garantir o acesso a benefícios como o auxílio-doença. “A dona de casa, que muitas vezes realiza múltiplas tarefas, pode se beneficiar desse tipo de auxílio em caso de incapacidade temporária”, afirmou.

Para facilitar o cálculo das contribuições, o gerente apresentou os valores mínimos para cada categoria:

* Contribuinte individual (11%): R$ 166,98

* Autônomo (20%): R$ 303,60

* Dona de casa (5%): R$ 75,90