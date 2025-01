A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande (Sede) está buscando soluções para a redução de voos da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Presidente Castro Pinto.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, a secretária Tamela Fama explicou que a empresa, em função de uma política nacional, diminuiu substancialmente o número de operações na cidade.

“A Azul passou por um processo de reestruturação nacional, o que impactou diretamente em nossas operações. Entendemos que essa é uma situação complexa e estamos trabalhando em conjunto com a PBTUr, a Associação Comercial e outras entidades para buscar soluções”, afirmou ela.

A secretária destacou a importância do diálogo com a empresa e com os órgãos estaduais para encontrar alternativas que minimizem os impactos da redução de voos na economia local.

“A nossa missão é garantir o desenvolvimento econômico de Campina Grande e a conectividade aérea é fundamental para alcançarmos esse objetivo”, disse.

Fama ressaltou que a Secretaria está acompanhando de perto a situação e que novas reuniões estão sendo agendadas para discutir o assunto.

