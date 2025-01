Paraíba: FIEPB e Cinep discutem atração de novas indústrias

O presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba (FIEPB), Cassiano Pereira, recebeu nesta segunda-feira (20), em João Pessoa, o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento da Paraíba (Cinep), Rômulo Polari.

Durante o encontro, que ocorreu na unidade da FIEPB na capital, os dois gestores dialogaram sobre a atração de novas indústrias para o estado, de modo a contribuir com o seu desenvolvimento econômico.

Nesse sentido, Cassiano Pereira e Rômulo Polari analisaram conjuntamente possíveis áreas que podem ser cedidas para a instalação de novas empresas na Paraíba. Durante a reunião, os presidentes das duas instituições também debateram outras ações, parcerias e temas estratégicos que podem contribuir com o fortalecimento do setor industrial no estado.

“O nosso objetivo é que, juntos, possamos fazer parcerias que resultem em ganhos para o setor industrial paraibano, contribuindo com o seu fortalecimento e, consequentemente, com o desenvolvimento do estado”, enfatizou Cassiano Pereira.

Por sua vez, Rômulo Polari reforçou a importância da parceria entre a Cinep e a Federação das Indústrias.

“Esses diálogos fazem parte da parceria entre a FIEPB e o Governo do Estado com foco no desenvolvimento econômico. As entidades precisam se unir e estar juntas, pois quanto mais parcerias como essa nós tivermos, mais vamos tornar o nosso estado competitivo”, pontuou Rômulo Polari.