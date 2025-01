Grande variação no preço do café nos supermercados de João Pessoa

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de João Pessoa registrou variação de 140,28% no preço do sachê de 40g do Nescafé em pesquisa realizada em 18 supermercados da Capital, com os preços oscilando entre R$ 4,99 (São João – Centro) e R$ 11,99 (Assis – Mangabeira VIII/Cidade Verde), diferença de R$ 7.

O tipo descafeinado é o que mostra as diferenças mais significativas, a exemplo do Três Corações (à vácuo) de 250g, R$ 14,80, com preços entre R$ 12,19 (Assaí Atacadista – Epitácio Pessoa) e R$ 26,99 (Bemais – Bancários), variação de 121,41. O levantamento do Procon-JP, realizado nesta segunda-feira (20), traz preços de 41 tipos de café, a exemplo do pó, granulado, à vácuo e descafeinado.

Outras diferenças bem aparentes ficaram com o café à vácuo Mellita 250g, R$ 11,51, que oscila entre R$ 12,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 24,50 (Super Box Brasil – Geisel), variação de R$ 88,61%; seguido do solúvel Intense (vidro) 130g, R$ 11, com preços entre R$ 24,99 (SuperFácil – Água Fria) e R$ 35,99 (Manaíra – Manaíra), variação de 44,02%.

Mais variações – A pesquisa do Procon-JP encontrou outras grandes variações no preço do produto, a exemplo do descafeinado Pilão 250g, 100,08%, com preços entre R$ 12,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 25,99 (SuperFácil – Água Fria), diferença de R$ 13; e no descafeinado Santa Clara 250g, 100,08%, com preços entre R$ 12,99 (Manaíra – Manaíra) e R$ 25,99 (SuperFácil – Água Fria), diferença de R$ 13.

Os supermercados – A pesquisa levantou preços nos seguintes supermercados: Varejão e Varejão do Preço (Varjão); Menor Preço (Bairro dos Estados); Assaí Atacadista (Epitácio Pessoa); Manaíra (Manaíra); Bemais, Extra e Carrefour (Bancários); Assis (Mangabeira VIII/Cidade Verde); Latorre (Torre); Super Box Brasil e O Cestão (Geisel); Rede Compras (Bessa); SuperFácil e Mega Atacarejo (Água Fria); Aquarius (Jaguaribe); Mateus (Altiplano); São João (Centro).