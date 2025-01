Ferramenta do Sebrae revela negócios mais buscados na Paraíba

Um levantamento divulgado pelo Sebrae/PB com base em dados da ferramenta Radar, que funciona como plataforma para auxiliar pequenos empreendedores na identificação de oportunidades no mercado, mostra que as atividades econômicas como lanchonete, bares e restaurantes e comércio de roupas e confecções foram as mais buscadas em 2024 no território paraibano.

A lista, que aponta a indicação de 99 negócios como atividades mais consultadas por empreendedores ao longo do último ano junto ao Sebrae, ganha destaque pela condição de oportunidade e investimento para quem busca criar o próprio empreendimento.

O gerente de relacionamento digital do Sebrae/PB, João Jardelino, explica que a identificação das atividades em alta reflete as mudanças no comportamento do consumidor, assim como serve de parâmetro para compreender o próprio momento da economia no estado. “A Paraíba tem se destacado cada vez mais como destino turístico em ascensão e isso tem impactado diretamente nesse cenário de negócios locais. Então é fundamental que os empreendedores estejam atentos a essas tendências e busquem inovação para se diferenciar”, disse.

Outros negócios como atividades veterinárias, pet shop, salões de beleza também aparecem no levantamento. Para investir no ambiente de negócios e se tornar competitivo acompanhando as tendências do mercado, João Jardelino orienta que os empreendedores podem contar com o apoio do Sebrae. Segundo ele, é essencial que a empresa invista no processo de inovação como estratégia para atingir o crescimento.

“No Sebrae existem muitas ferramentas que podem ajudar o empreendedor nesse planejamento e na execução de ideias de negócios que estejam alinhadas a essas demandas de mercado. O Radar Sebrae tem esse propósito e a orientação é que seja feita sempre uma consulta para estudar o mercado”, concluiu.

Sobre o Radar Sebrae

O Radar Sebrae é uma ferramenta que foi criada para apoiar os empreendedores na identificação de oportunidades e necessidades de abertura de negócios. Outro diferencial oferecido pela plataforma é a disponibilidade de informações sobre a localização mais adequada para instalação do empreendimento, a partir de dados de inteligência de geolocalização.

Veja a lista dos 10 negócios mais procurados em 2024 na Paraíba:

1 Lanchonete

2 Bares e restaurantes

3 Comércio de roupas e confecções

4 Atividades veterinárias

5 Pet Shop

6 Salões de beleza

7 Academias

8 Comércio de cosméticos

9 Clínicas ou consultórios médicos

10 Delicatessen e padarias