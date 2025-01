Setor de serviços na Paraíba cresce, revela pesquisa do IBGE

O setor de serviços cresceu 9,8% no Estado da Paraíba em novembro, quando comparado ao mesmo mês do ano de 2023. É o que constatou a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada, nesta quarta-feira (15), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice paraibano ficou acima da média do País, que alcançou crescimento de 2,9%.

No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o índice paraibano registra alta de 4,8% contra 3,2% da média do País. Segundo o IBGE, o setor de serviços é o principal indutor do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto).

SEGMENTOS QUE SE DESTACARAM – Conforme a Pesquisa Mensal de Serviços do IBGE, os segmentos que mais se destacaram em novembro sobre novembro de 2023, o avanço deste mês foi acompanhado por quatro das cinco atividades de divulgação e por 56,0% dos 166 tipos de serviços investigados.

O principal impacto positivo veio do setor de informação e comunicação, impulsionado pelo aumento da receita em telecomunicações; desenvolvimento e licenciamento de softwares; consultoria em tecnologia da informação; e portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na Internet. Os demais avanços vieram dos transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio; dos serviços prestados às famílias; e dos profissionais, administrativos e complementares.

O QUE MEDE A PESQUISA – A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) produz indicadores que permitem acompanhar o comportamento conjuntural do setor de serviços do país e dos Estados, investigando a receita bruta e real de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, mas excluídas as áreas de saúde e educação. Ao lado da administração pública, os setores de serviços e de comércio têm os maiores pesos na composição do PIB do País e dos Estados.