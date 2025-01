Podcast: Secovi-PB aborda mudanças no financiamento de imóveis

No quadro “Mercado Imobiliário” do programa Conexão Caturité, o presidente do Secovi-PB, Érico Feitosa, destacou mudanças importantes no setor imobiliário.

A partir de 2 de janeiro, a Caixa Econômica Federal aumentou as taxas de juros para financiamentos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), chegando a até 11,49% ao ano. Esse aumento impacta diretamente a classe média e os financiamentos de imóveis acima de R$ 1,5 milhão.

Érico aconselhou os consumidores a pesquisar condições em bancos privados, que possam oferecer taxas mais competitivas, e ressaltou a importância de uma boa assessoria imobiliária.

Ouça o podcast aqui.