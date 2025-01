Como o Sistema Sesc/Senac impulsiona a economia criativa

A economia criativa, que engloba áreas como arte, design, moda, música, publicidade, literatura e tecnologia, impulsiona a geração de empregos e reforça a identidade cultural brasileira.

Com vasto potencial de inovação, talento e diversidade cultural, nosso país tem tudo para se posicionar como um líder no setor.

E o Sistema CNC-Sesc-Senac tem papel fundamental no incentivo ao acesso à cultura e ao conhecimento, impactando milhões de pessoas.

Vamos conhecer as histórias de algumas delas?

Cultura acessível, diversa e plural

Para o Sesc, disseminar cultura é ampliar o acesso das pessoas às mais diversas manifestações artísticas e culturais, formar plateia, incentivar artistas, preservar a memória, além de proporcionar reflexões e diálogos. Em todo o país, o Sesc promove programações acessíveis, diversas e plurais em diferentes linguagens, como teatro, dança, circo, artes visuais, música, literatura, audiovisual, memória e patrimônio.

Muitos dos projetos do Sesc acontecem por meio de editais, que dão oportunidades para artistas de diferentes regiões do Brasil. Os contemplados recebem recursos financeiros e têm acesso a estrutura técnica e espaços para a realização de projetos culturais. Isso contribui para fortalecimento de talentos em diversas áreas.

Alvaro Assad, ator, diretor, produtor cultural e um dos fundadores do Centro Teatral e Etc e Tal, sabe a importância dessa iniciativa e como ela transformou sua vida e de outros trabalhadores da área.

Com editais de cultura, tudo ganha força. Ganham força diversos profissionais além do diretor e do ator. Porque para nascer um espetáculo tem produção, produção de elenco, comunicação e outras funções. A economia criativa toma um tamanho e precisa ser abarcada pelo mercado. Os editais são a existência desse mercado”, diz ele.

O Centro Teatral e Etc e Tal existe desde 1993 e é multilinguagens – mistura teatro, literatura e mímica. Tem em seu repertório 10 espetáculos, que se atualizam ao longo dos anos. Atualmente, conta com cerca de 12 artistas-técnicos – de cenógrafo e musicista a programador visual e figurinista. A sede fica no Centro da cidade do Rio de Janeiro, e, recentemente, a companhia recebeu incentivo do edital promovido pelo Sesc RJ.

Claro que a educação profissional não fica de fora! O Senac contribui para a economia criativa por meio de cursos em áreas estratégicas, como moda, inovação, tecnologia e audiovisual.

Ao oferecer formação técnica de qualidade, a Instituição capacita milhares de profissionais que atuam diretamente nos setores criativos, desde designers, estilistas, cineastas e produtores culturais até especialistas em marketing digital e novas mídias. Quem nos conta a sua história é a Emily Moreira de Souza, aluna do Senac Fashion School.

O projeto educacional é promovido pelo Senac e possibilita que os alunos façam um curso de moda sob a mentoria de grandes nomes do setor.

A Emily participou da criação de uma coleção que contou com a mentoria da estilista Theodora Alexandre, e que foi apresentada no Amarê Fashion 2023, grande evento do segmento na região. Toda a produção foi documentada em forma de um reality on-line, o Co-criar, com a participação de outros nomes relevantes da moda nacional.

“O dia do desfile realizou grandes sonhos meus. Entrar na passarela ao lado do look que criei e assistir a tantos outros que ajudei a confeccionar me relembrou que criar é entrelaçar histórias, escrever novas narrativas sob a linguagem da moda”, diz ela.

E não parou por aí: a Emily foi convidada pela Theodora Alexandre para trabalhar em seu ateliê, na equipe de criação da marca Thear.

Ela colaborou em uma coleção para o São Paulo Fashion Week e para o Amarê Fashion deste ano. Uma oportunidade que abriu muitas portas para a sua carreira profissional:

“Por causa da visibilidade que o Senac Fashion School me trouxe, fui convidada a dar uma entrevista ao vivo na TV Sagres sobre empreendedorismo feminino, participei de feiras de moda locais e outros eventos.”

Histórias como as do Alvaro e da Emily mostram o impacto positivo que essas iniciativas podem ter na vida de artistas e empreendedores. Saiba mais sobre a atuação do Sistema CNC-Sesc-Senac em nossos canais oficiais.

*Com Ascom