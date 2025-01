Aparte: avançam especulações sobre fusão de duas empresas aéreas

Foram intensificadas, nas últimas horas, as especulações, no universo empresarial, sobre o avanço das negociações para a fusão entre as empresas aéreas Gol e Azul, o que tornaria a aviação comercial brasileira concentrada em apenas dois grupos – o outro seria a Latam.

*Nota da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta sexta-feira, acesse aqui.