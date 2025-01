No quadro Minha Aposentadoria, do programa Conexão Caturité, o gerente executivo do INSS, Marcus Vinícius, respondeu a dúvidas de ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Entre os temas abordados, ele esclareceu questões sobre bloqueios no BPC, destacando a necessidade de atualizar o cadastro no CadÚnico e levar documentos à unidade do INSS em caso de suspensão do benefício.

Também respondeu sobre como o casamento pode impactar o cálculo da renda familiar para o BPC e orientou sobre a troca de bancos para recebimento de benefícios, que pode ser solicitada diretamente na instituição financeira escolhida ou pelo aplicativo Meu INSS.

Marcus também orientou ouvintes sobre como verificar e cancelar descontos indevidos no benefício e explicou os requisitos para aposentadoria por idade, reforçando que é necessário aguardar a data do aniversário para fazer a solicitação.

Ouça o podcast completo.