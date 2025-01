Gastos com material escolar chegam a quase R$ 50 bilhões

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva aferiu que as famílias brasileiras desembolsaram R$ 49 bilhões e 300 milhões com materiais escolares no ano passado.

O peso no orçamento é maior para famílias de classe C.

No Nordeste, representa 28%.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

