Presidente da FIEPB participa de posse no TRT-13

Nesta terça-feira, 07, o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira participou de uma solenidade histórica, no Centro de Cultura, Arte e Esporte do Sesc, em João Pessoa. A posse das desembargadoras Herminegilda Leite Machado e Rita Leite Brito Rolim, na presidência, e vice-presidência e corregedoria do TRT – 13.

“Desejo às desembargadoras Herminegilda Leite e Rita Brito, pleno êxito na gestão do Tribunal. Tenho certeza que as duas magistradas farão uma administração histórica, e que o TRT da 13ª Região terá um futuro promissor e de destaque no cenário nacional”, disse o presidente da FIEPB, Cassiano Pereira.

As magistradas foram escolhidas por aclamação e unanimidade, no dia 17 de outubro de 2024, em sessão administrativa do Pleno do Tribunal, e conduzirão o TRT, durante o biênio 2025/2026.