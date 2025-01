O início de cada ano costuma ser marcado pela elaboração de novos planejamentos e até mesmo o primeiro passo para a realização de sonhos. No ambiente de negócios, essa busca também acontece e torna-se cada vez mais comum em razão do processo da competitividade entre as empresas. Neste contexto, o Sebrae/PB orienta os donos de empreendimentos e futuros empreendedores sobre a importância de procurar auxílio profissional e acessar os serviços que são disponibilizados pela instituição.

Para o caso de quem deseja iniciar o próprio negócio, o primeiro passo é ter bem definido o projeto, e realizar, de forma antecipada, estudos que possibilitem a validação da ideia. “É fundamental que seja feita uma pesquisa de mercado para verificar a viabilidade do projeto. O plano de negócios é uma outra etapa que precisa ser feita para estabelecer a projeção da empresa e suas metas. O Sebrae oferece ferramentas e modelos para a criação desse tipo de plano e a orientação para quem pretende investir é sempre de seguir o planejamento”, explica Ferdinando Félix, analista técnico do Sebrae na Paraíba.

Outra dica importante é a definição do tipo da empresa, considerando as opções de enquadramento no regime tributário do Simples Nacional, que abrange categorias como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP). Cada categoria tem suas próprias regras e limites de faturamento.

“Essas etapas se concentram no processo de criação e formalização do próprio negócio. O empreendedor precisa ter o máximo de informações e estudar em qual modalidade ele se enquadra para se adequar”, comenta Ferdinando Félix.

No caso do empreendedor que já tem atividade no mercado e pretende consolidar o crescimento empresarial ou atingir novos resultados para 2025, o Sebrae/PB também disponibiliza diversos serviços de orientação como cursos, consultorias e programas com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios.

“O Sebrae oferece consultorias especializadas, cursos online e presenciais, sendo todos com o foco de capacitar o empreendedor nas diversas áreas de gestão e estratégia empresarial, assim como de preparação para os desafios observando as principais tendências para o futuro”, disse Ferdinando Félix.

Outras informações de como acessar os serviços que são ofertados pelo Sebrae/PB, os empreendedores podem consultar o endereço eletrônico https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/pb?codUf=16 ou buscar atendimento através da Central de Relacionamento da instituição, pelo número 0800 570 0800, que está disponível para receber ligações e também interação por mensagem via WhatsApp.