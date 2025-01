João Pessoa vai discutir reajuste na tarifa de ônibus em reunião do conselho

O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de João Pessoa (CMMU-JP) realizará uma reunião nesta sexta-feira (10), às 10h, na sede da Semob-JP, para discutir o reajuste na tarifa de ônibus e outros temas relacionados ao transporte público.

Com a passagem atual de R$ 4,90, João Pessoa possui a segunda tarifa mais cara entre as capitais do Nordeste, ficando atrás apenas de Salvador (R$ 5,20).

Na reunião, serão analisadas análises dos custos operacionais e ações de mobilidade urbana.

