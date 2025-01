No quadro Mercado Imobiliário, no programa Conexão Caturité, Érico Feitosa, presidente do Secovi Paraíba, fez um balanço do ano, destacando conquistas como a aprovação do PLP 68/2024, fundamental para o setor. Ele também expressou preocupação com o impacto da alta da taxa Selic e as mudanças no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) no crédito imobiliário.

Feitosa ressaltou que o aumento do salário mínimo para R$ 1.518 terá reflexos nos condomínios e que as negociações de convenções coletivas já estão em andamento.

Ouça o podcast completo.