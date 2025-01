Pesquisa de itens da cesta básica na grande João Pessoa; veja os preços

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon – PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou no dia 06 de janeiro de 2025 uma pesquisa referente aos itens que compõem a cesta básica em supermercados atacadistas.

A pesquisa foi realizada em 05 estabelecimentos de João Pessoa e Cabedelo: Assaí Atacadista (R. Motorista Aldovandro Amâncio/ R. Ten. Severino Gomes Pereira, 51 – Ernesto Geisel), Atacadão (R. Dr. Manoel Lopes de Carvalho, 200 – Ernesto Geisel), Mix Mateus (Jardim Alfa – Cabedelo), Novo Atacarejo (Rod. BR-230, S/N – Cabedelo) e SuperFácil Atacado (R. Diógenes Chianca, 1443 – Água Fria).

Foram pesquisados 132 produtos entre: feijão, arroz, açúcar, flocão de milho, café em pó, macarrão e leite em pó integral.

Referente ao quilograma do feijão carioca, destaca-se a marca Kicaldo, com variação obtida em torno de 21,04%, e preços de R$ 5,99 (Atacadão – Geisel) a R$ 7,25 (Mix Mateus – Cabedelo), uma diferença de R$ 1,26.

No quilograma do feijão preto, a marca Camil se destacou com uma variação de 28,79%, e preços de R$ 7,99 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 10,29 (SuperFácil Atacado – Água Fria), uma diferença de R$ 2,30.

O quilo do arroz branco, a marca Meu Biju obteve uma variação de 26,91%, podendo ser encontrado a partir de R$ 6,69 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 8,49 (SuperFácil Atacado – Água Fria), uma diferença de R$ 1,80.

No item sobre açúcar cristal, a marca Alegre foi destaque com uma variação de 13,55%, isso significa uma diferença nominal de R$ 0,50, e preços de R$ 3,69 (Atacadão – Geisel) a R$ 4,19 (Assaí Atacadista – Geisel / SuperFácil Atacado – Água Fria).

Já no item flocão de milho (500 g), o destaque foi para a marca Rei de Ouro, cuja variação foi de 26,40%, uma diferença de R$ 0,33 por unidade, com preços oscilando de R$ 1,25 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 1,58 (Novo Atacarejo – Cabedelo).

No café tradicional em pó (250 g), destaca-se a marca Pilão, com uma variação de 26,30%, e preços a partir de R$ 10,99 (SuperFácil Atacado – Água Fria) a R$ 13,88 (Atacadão – Geisel).

