Empreendedoras realizam sonho e se destacam como lideranças no brejo paraibano

Maria José Félix, conhecida por Zeza, e Isa Chrisóstomo, têm em comum a vontade de crescer enquanto empresárias e serem exemplos para outras mulheres que desejam começar o próprio negócio.

Na região do brejo paraibano, elas se destacam como lideranças empresariais locais. Tudo isso, aliando talento, força de vontade e capacitações oferecidas pelo Sebrae/PB.

Em Alagoa Grande, Zeza deixou a carreira como advogada e, apaixonada por gastronomia, criou o Maria da Pá Virada Bistrô. O negócio começou pequeno, na garagem da casa dela, e hoje é um restaurante de destaque que ainda agrega outros serviços, como espaço para eventos locais. “A ideia de abrir o bistrô saiu do fato de uma amiga fazer um comentário que em nossa cidade não havia um lugar descente para se tomar um café. Comecei usando minha garagem como experiência, oferecendo café da manhã. Minha formação anterior era na área de Direito, mas como sempre gostei de gastronomia resolvi arriscar “, relembra Zeza.

Vendo que o negócio daria certo, ela resolveu buscar apoio do Sebrae, participando de capacitações, do programa Empretec e hoje integra também o programa Lider, sendo uma das incentivadoras do empreendedorismo na região.

“O Sebrae surgiu na minha vida como um divisor de águas. Após a consultoria, passei a economizar muito nos alimentos, alcançamos baixo desperdício e criamos pratos mais elaborados. Hoje vislumbro um futuro de muito trabalho mais também de muito sucesso, se Deus quiser”, acrescenta.

Distante cerca de 60 quilômetros da cidade de Zeza, Isa Chrisóstomo também é destaque do empreendedorismo no município de Bananeiras. Ela também deixou a antiga área de atuação – administração de empresas e saúde pública – para se dedicar ao próprio negócio através da arte. Para isso, cursou design de interiores e desde 2021 criou a loja Garimpo das Artes e a Bio Bijou. O estabelecimento se diferencia ao disponibilizar artesanato e bijouterias mais sofisticados e originais.

“Senti a necessidade de me aprofundar mais na área do empreendedorismo e procurei o Sebrae para fazer o Empretec, que ampliou meu despertar para inúmeras outras possibilidades de negócios na minha área. As duas lojas contam com um acervo diversificado das cinco regiões do Brasil, com objetos autênticos e de excelente qualidade”, explica Isa.

Para melhorar o faturamento no período de baixa temporada, tendo em vista que a cidade de Bananeiras tem apelo turístico nos períodos de férias e de festas juninas, Isa começou uma nova consultoria para implantar o sistema de E-commerce na loja Garimpo das Artes.

“Fomos treinados e estamos na fase de introdução no sistema das peças a serem comercializadas de forma on-line. Até o início de abril, quero estar com a loja virtual em plena atividade”, planeja a empreendedora. Ela reforçou ainda a importância da busca pela capacitação, sobretudo na fase do planejamento, para obter êxito nos negócios.

“O Sebrae me trouxe segurança, reconhecimento, aperfeiçoamento e, o mais importante, planejamento e estabelecimento de metas. Dessa forma, a minha caminhada terá mais êxito e apoio dos meus parceiros, colaboradores e clientes”, destaca.

Para a gerente do Sebrae/PB em Guarabira, Jacy Viana, as duas empreendedoras são exemplo de sucesso local em empreendedorismo e inovação, enxergando novas oportunidades para diferenciar os seus empreendimentos.

“São duas mulheres que disseminam a cultura do empreendedorismo e são referência no brejo paraibano. Enquanto Sebrae, nós temos esse papel de incentivar a criação dos pequenos negócios”, frisa a gerente.