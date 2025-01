A Sala do Empreendedor de João Pessoa, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), atendeu mais de 27 mil microempreendedores individuais (MEI) entre janeiro e dezembro de 2024. Com este número, a cidade ficou em primeiro lugar geral no ranking de atendimentos entre as cidades do Brasil, de acordo com dados do Sebrae. Florianópolis (SC) e Chapecó (SC) ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A Prefeitura de João Pessoa mantém em funcionamento duas unidades da Sala do Empreendedor. O espaço oferece serviços necessários para estimular a criação de novos negócios e facilitar a vida de quem sonha em trabalhar por conta própria.

Para o secretário executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, João Bosco, este resultado foi alcançado graças à capacitação da equipe que atua na Sala do Empreendedor e à confiança dos empreendedores que acreditaram nas consultorias oferecidas com qualidade e agilidade.

“Essa credibilidade fez com que mais e mais empresas nos procurassem para resolução de suas demandas, o que nos deixa bastante felizes por estarmos cumprindo o nosso papel. Vamos avançar para que as metas futuras sejam sempre ultrapassadas, e João Pessoa tenha sempre um lugar de destaque quando o tema é ambiente de negócios”, ressalta.

O diretor da Casa do Empreendedor de João Pessoa, Matheus Gomes, comenta que esse marco é fruto de muito esforço, dedicação e trabalho em equipe, que se reflete em um atendimento de excelência para os empreendedores.

“Esse reconhecimento coloca João Pessoa no mapa nacional do empreendedorismo, mostrando ao Brasil que a nossa população tem vontade de crescer, inovar e construir o próprio futuro”, destaca.

Para ele, esse resultado reafirma a confiança da população no trabalho sério e comprometido da Prefeitura de João Pessoa. “Juntos, estamos transformando sonhos em realidades, fortalecendo a economia local e criando um ambiente cada vez mais propício para novos negócios”, acrescenta.

A Sala do Empreendedor também oferece consultoria com especialistas do Sebrae Paraíba. Tudo de forma gratuita. Por oferecer esta parceria com as Salas do Empreendedor em todo o Brasil, o Sebrae acompanha os números de atendimentos realizados nos municípios.

Entre janeiro e dezembro de 2024, João Pessoa atendeu 27.454 microempreendedores. Florianópolis (SC) realizou 25.502 atendimentos; Chapecó (SC), 22.388; e Queimadas (PB), 22.288. Os dados podem ser consultados em: Lista de Atendimentos – QAP – Sebrae.

Serviço

Encontre a Sala do Empreendedor mais perto de você. As unidades funcionam de 9h às 13h.

Unidade 1 – Av. Diogo Velho, 150, Varadouro;

Unidade 2 – Centro Cultural Tenente Lucena – Av. Josefa Taveira, 860, Mangabeira