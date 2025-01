Shopping centers têm crescimento nas vendas natalinas

Os shopping centers do Brasil tiveram um crescimento de 5,5% nas vendas no Natal de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, conforme a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce).

O levantamento tomou por base o período de 19 a 25 de dezembro.

Nos sete dias acima mencionados, os shoppings faturaram R$ 5 bilhões 940 milhões – maior valor nominal da série histórica iniciada em 2019.

*Informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui.

Leia também:

A Conferência da Saudade