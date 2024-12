Câmara de Campina Grande aprova mudanças no Código Tributário Municipal

Com 22 votos a favor e apenas uma abstenção, a reforma do Código Tributário Municipal de Campina Grande foi aprovada nesta segunda-feira (30).

A sessão extraordinária marcou, ainda, a entrega da primeira etapa da reforma do plenário da Casa de Félix Araújo.

A secretária Tâmela Fama, de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, ressaltou que o momento é histórico. Conforme ela, a mudança significa mais um passo no crescimento da cidade.

“É preciso ressaltar o envolvimento de várias classes na elaboração do projeto. Desde a Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande (ACCG), Sindicato de Hospedagem e Alimentação (SindCampina), Sindicato da Indústria da Construção e do Mobiliário do Estado da Paraíba (Sinduscon-PB) e Sindicato da Habitação (Secovi). É um grande marco para finalizar este ano de tanto avanço para a Rainha da Borborema. O coroamento de um trabalho de muitas mãos”, falou.

Ainda conforme Tâmela, a modernização trazida pelo projeto aprovado nesta segunda-feira, será notada em diversos setores que estão envolvidos diretamente com o Desenvolvimento Econômico de Campina.

“É preciso compreender que o projeto traz mudanças em algumas alíquotas, bem como deduções que visam beneficiar quem gera emprego e faz a economia girar. Temos que entender, também, que há mudanças que visam o destravamento, a desburocratização de alguns processos que contribuem e muito com o crescer de uma cidade do porte de Campina. Com o avançar dos dias e a implementação do PL aprovado hoje, teremos como entender todas as vantagens desse projeto, elaborado com tanta responsabilidade, visando benefícios para todos”, disse.