Atenção, profissionais da saúde! Mudança nos recibos para o IR

A Secretaria da Receita Federal informou (dias atrás) que a partir de 2025 os recibos de profissionais de saúde que atuam como pessoas físicas serão emitidos apenas por ´meio digital´.

Para emitir o recibo, profissionais como médicos, dentistas, psicólogos e fisioterapeutas deverão utilizar o aplicativo Receita Saúde, que aumenta o controle sobre as deduções com saúde, que não têm limite, e acaba com a necessidade de guardar recibos em papel.

Saiba mais detalhes lendo a edição integral deste sábado da coluna Aparte, com Arimatéa Souza.

Acesse abaixo:

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/governador-joao-azevedo-e-cobrado-por-brasilia/