O desejo de realizar o sonho de compra do primeiro carro inspirou o empresário Sérgio da Silva, da cidade de Patos, na região do Sertão paraibano, a criar o próprio negócio e alcançar sua independência financeira. Com uma experiência no setor de vendas, o ex-funcionário de loja automotiva vendeu o próprio veículo para iniciar o empreendimento e apostou no segmento de carros populares.

A ideia de investir na criação da empresa, a Paradise Veículos, fundada no ano de 2023, foi estimulada depois da participação do empresário em um evento sobre empreendedorismo e inovação.

“O primeiro passo realmente é ter atitude e foi dessa forma que comecei. Vendi meu carro próprio e com o valor de R$ 70 mil comprei outros com custo menor e trabalhei esse processo durante um ano em minha residência. Depois, voltei a participar de eventos e foi nessa oportunidade que conheci o Sebrae e passei a ter acesso aos seus serviços. Esse momento foi crucial para a organização e criação do espaço da empresa”, revela.

O primeiro carro a gente nunca esquece

Com um investimento inicial limitado, Sérgio da Silva explica que o passo seguinte após os processos de estudos foi elaborar uma estratégia para conquistar o cliente e definir como ganhar espaço no mercado.

“Quando comecei a receber as consultorias do Sebrae tudo melhorou e a loja cresceu. A estratégia foi focar na venda de veículos até R$ 40 mil e buscar aquele cliente com o objetivo de comprar o primeiro veículo. Então surgiu o case: o primeiro carro a gente nunca esquece”, explica.

De acordo com a gerente da agência do Sebrae/PB em Patos, Anna Stefania Rodrigues, a missão da instituição é fomentar o conhecimento e contribuir com o crescimento dos pequenos negócios.

“O nosso trabalho consiste na função de incentivar o empreendedorismo e orientar os empresários sobre como se preparar para atingir um nível maior de competitividade no mercado. É dessa forma que o Sebrae colabora para o desenvolvimento sustentável das empresas”, disse.

Projeção e desenvolvimento

Com mais de um ano de atuação no mercado automotivo, o empresário Sérgio da Silva diz que a loja já alcançou a marca de mais de 100 vendas nesse período.

“São veículos diversificados, seminovos e todos com garantia e revisão rigorosa. Nossa proposta é realizar o sonho do cliente e com isso oferecer também condições de financiamento e parcelamento que se encaixem dentro da realidade”, destaca.

O crescimento do negócio não se limitou apenas à venda de veículos, uma vez que a empresa ganhou expansão em suas atividades com a locação de carros. Essa outra ação foi feita pelo empresário depois de identificar a existência de demanda no mercado local.

Ao avaliar o processo de construção da própria empresa, Sérgio da Silva recorda o investimento inicial com uso do carro particular e destaca que atualmente a loja conta com uma ampla diversidade de veículos de diferentes marcas à disposição do cliente para negócios.

Outro fator importante é observado também na geração de novas oportunidades.

“Hoje temos quatro funcionários aqui dentro da empresa e a projeção para 2025 é contratar mais um profissional. O desafio é se manter competitivo no mercado e entregar um produto que seja bom, que tenha qualidade e, acima de tudo, que faça o cliente se sentir realizado”, comenta Sérgio da Silva.