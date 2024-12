Leandro Lima sempre gostou de confeitaria e tinha o sonho de ter a própria padaria, onde pudesse soltar a criatividade e se diferenciar no mercado. Mas, antes de realizar o sonho de ser empreendedor no segmento que lhe fascina, ele buscou capacitação, sobretudo para o planejamento. O pequeno empresário está entre os alunos do Empretec. O programa possui uma metodologia criada em Harvard (EUA) e é disponibilizado pela Organização das Nações Unidas em 40 países e, no Brasil, é exclusivo do Sebrae.

Mas, antes de iniciar o negócio, Leandro seguiu apenas o fluxo que acontece com boa parte dos empreendedores: abrir um negócio por necessidade. Foi na pequena cidade de Mari, na região da mata paraibana, que ele começou a empreender. “Comecei a empreender por necessidade, fazendo delivery de salgados e tortas. Mas acabei recuando e voltei a trabalhar em uma empresa, onde foi me abrindo mais portas para que eu iniciasse um pequeno negócio. Fui me organizando juntando um pouco de grana, fiquei mais conhecido na área de panificação”, recorda.

Ele convenceu a esposa, Juliana Tavares, a abrir um negócio. Foi assim que criaram um café. Juliana, havia estagiado no Sebrae/PB e sabia da importância do planejamento antes de abrir um negócio. Aliado a isso, ela também enxergou o potencial do esposo enquanto empresário. Assim, os dois fizeram o Empretec, na agência do Sebrae/PB em Guarabira, para aprender mais sobre planejamento e gestão de empresas.

“O Empretc impulsionou minha vida, confrontou diretamente meus posicionamentos como empreendedor me levando a refletir e a mudar o que precisava ser mudado para ser um empreendedor de sucesso. Hoje eu não tomo nenhuma decisão sem que antes haja um planejamento”, revela o empreendedor. Para ele, os ensinamentos adquiridos no programa foram essenciais para o início do negócio e saber lidar com as necessidades que a empresa exige. “Após o Empretec, passei a assumir minhas broncas ao invés de terceirizar a culpa”, falou.

Além do Delatte Café, Leandro fez outra sociedade e abriu a padaria Finna, também na cidade de Mari, realizando finalmente o sonho de ter a própria padaria e bem mais preparado para os desafios do empreendedorismo. “Os desafios são os de manter a empresa sempre com qualidade na gestão de pessoas e no controle financeiro, buscando sempre estar atualizado e comprometido com as necessidades do mercado atual”, disse o empresário. Para 2025, ele espera ampliar o negócio, abrindo uma segunda unidade da padaria.

Estratégias direcionadas – Através do Empretec, os empreendedores aprendem mais sobre liderança, gestão e planejamento, enxergando também oportunidades e melhorando suas habilidades. O programa oferta 60 horas de capacitação intensiva e é realizado pelo Sebrae em todo o Brasil. Na Paraíba, a instituição oferece diversas turmas para o Empretec todos os anos, em todas as suas agências regionais.

A gestora do Empretec nas agências do Sebrae/PB em João Pessoa, Ioná Gusmão, destacou o programa como sendo uma verdadeira jornada estratégica rumo ao empreendedorismo de sucesso. “O Empretec é um curso transformador e essencial para o desenvolvimento dos empreendedores. Esse programa trabalha o comportamento e as habilidades necessárias para alcançar os desafios que o mercado apresenta. Dessa forma, auxiliando em alcançar novos resultados, oportunidades de novos negócios por meio de um treinamento intensivo”, reforçou.

Ela ainda lembrou que o programa abre diversas turmas por ano, tanto para quem já tem um negócio e precisa ajustar estratégias, quanto para aquelas pessoas que desejam abrir uma empresa. “O participante desenvolve competências como foco em resultados, autoconfiança, planejamento e tomada de decisões, superando seus limites como empreendedor”, acrescentou Ioná Gusmão.