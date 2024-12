No quadro “Minha Aposentadoria”, do programa Conexão Caturité, Marcus Vinícius respondeu às dúvidas dos ouvintes sobre benefícios previdenciários.

Ele explicou que o Benefício de Prestação Continuada (BPC) leva em conta a renda per capita do grupo familiar, e não apenas a renda individual, detalhando situações em que o benefício pode ser concedido. Também orientou sobre o andamento dos pedidos no INSS e a importância de acompanhar pelo telefone ou site oficial.

Marcus abordou ainda a contribuição ao INSS para quem exerce atividade autônoma e destacou opções como o MEI e contribuintes individuais.

Para um ouvinte que cuida da mãe com demência, o gerente regional do INSS esclareceu que não há benefício direto para cuidadores, mas há um adicional de 25% nos benefícios por invalidez que concedem assistência permanente.

Ouça o podcast completo aqui.