Veja a variação nos preços dos queijos finos e salames em João Pessoa

A Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor da Paraíba (Procon-PB), através do Setor de Pesquisa e Estatística, realizou nos dias 19 de dezembro, uma pesquisa sobre os preços dos queijos finos e salames nos supermercados atacadistas da região metropolitana de João Pessoa.

Destes estabelecimentos pesquisou-se 35 produtos entre diferentes tipos de queijos finos e salames, entre os queijos estão: azul, gouda, gorgonzola, parmesão, provolone e o do reino.

Referente ao quilograma do queijo azul, destacou-se a marca Tirolez, com variação de 32,71%, e preços encontrados a partir de R$ 79,80 (Novo Atacarejo – Cabedelo), a R$ 105,90 (Assaí Atacadista – Geisel), possibilitando uma diferença de R$ 26,10.

Observou-se que sobre no quilograma do queijo parmesão, a marca Piracanjuba (fracionado) se sobressaiu, com uma variação de 7,20%, demonstrou uma diferença nominal de R$ 7,19 entre os estabelecimentos pesquisados, com preços de R$ 99,90 (Atacadão – Geisel) até R$ 107,09 (Mix Mateus – Cabedelo).

Ja o queijo provolone da marca Regina, sua variação foi em torno de 22,72% no preço do quilograma, com valores a partir de R$ 84,90 (Assaí Atacadista – Geisel) a R$ 104,19 (Mix Matheus – Cabedelo), uma diferença de R$ 19,29.

No quilo do queijo do reino, a marca que demonstrou uma maior diferença foi a Quatá (lata), com variação de 35,55%, e preços de R$ 95,90 (Atacadão – Geisel) até R$ 129,99 (Mix Mateus – Cabedelo), uma diferença de R$ 34,09.

No item sobre salame, observou-se que o quilo da marca Sadia (italiano), obteve uma pequena variação de 2,86% no seu preço, e pode ser adquirido por valores a partir de R$ 96,49 (SuperFácil – Água Fria) a R$ 99,25 (Mix Mateus – Cabedelo), uma diferença de R$ 2,76.

